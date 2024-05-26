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TORY LEATHER \
商品番号 E74413784890
商品名

TORY LEATHER \"【2260】HOOF PICK BELT\"
ブランド名 トリーレザー
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TORYLEATHER\"【2260】HOOFPICKBELT\"(HAVANA×BRASS)DESCRIPTIONサイズ30（ウエスト最小68/ウエスト最大80/幅3/全長96）素材LEATHERMADEINUSA品番/m1xxt13720429元の価格：13,200円2年ほど前に購入しました。これまでに数回使用しており、若干の使用感はございますがまだまだお使いいただけます。詳しい状態は写真をご覧ください。また、中古品へのご理解頂ける方に、ご購入いただければと思います。TORYLEATHERトリーレザーフックベルトレザー
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