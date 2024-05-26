TORY LEATHER \

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商品詳細
TORYLEATHER\"【2260】HOOFPICKBELT\"(HAVANA×BRASS)DESCRIPTIONサイズ30（ウエスト最小68/ウエスト最大80/幅3/全長96）素材LEATHERMADEINUSA品番/m1xxt13720429元の価格：13,200円2年ほど前に購入しました。これまでに数回使用しており、若干の使用感はございますがまだまだお使いいただけます。詳しい状態は写真をご覧ください。また、中古品へのご理解頂ける方に、ご購入いただければと思います。TORYLEATHERトリーレザーフックベルトレザー
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