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送料込47 PARIS,TEXAS パリテキサス　金子の部屋　キャップ
商品番号 V76410468706
商品名

送料込47 PARIS,TEXAS パリテキサス　金子の部屋　キャップ
ブランド名 パリス
特別価格 税込 3,724 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます！金子の部屋で限定販売されたPARISTEXAS（パリテキサス）キャップです。刺繍柄:PARIS,TEXAS新品未使用、素材···コットンブラックsizeフリーサイズ:Free(55cm-61cm後ろのアジャスターで調節可能)形···ベースボール付属品なし。付属品:これは実物写真です，よろしくお願い致します多少の値引きは応じます。即購入、無言購入でも歓迎です。質問やご不明な点がありましたら、お気軽にコメントください。丁寧迅速な対応を心がけております。仕事の都合で発送が遅れる場合もありますが、ご容赦いただけると幸いです。配送はなるべくご購入後24時間以内を心がけております。丁寧に梱包して発送させていただきます。ご覧頂きありがとうございます！金子の部屋で限定販売されたPARISTEXAS（パリテキサス）キャップです。刺繍柄:PARIS,TEXAS新品未使用、素材···コットンブラックsizeフリーサイズ:Free(55cm-61cm後ろのアジャスターで調節可能)形···ベースボール付属品なし。付属品:これは実物写真です，よろしくお願い致します多少の値引きは応じます。即購入、無言購入でも歓迎です。質問やご不明な点がありましたら、お気軽にコメントください。丁寧迅速な対応を心がけております。仕事の都合で発送が遅れる場合もありますが、ご容赦いただけると幸いです。配送はなるべくご購入後24時間以内を心がけております。丁寧に梱包して発送させていただきます。
http://narcologia.ru/goods/choice109285.html
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