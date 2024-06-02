送料込47 PARIS,TEXAS パリテキサス　金子の部屋　キャップ

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます！金子の部屋で限定販売されたPARISTEXAS（パリテキサス）キャップです。刺繍柄:PARIS,TEXAS新品未使用、素材···コットンブラックsizeフリーサイズ:Free(55cm-61cm後ろのアジャスターで調節可能)形···ベースボール付属品なし。付属品:これは実物写真です，よろしくお願い致します多少の値引きは応じます。即購入、無言購入でも歓迎です。質問やご不明な点がありましたら、お気軽にコメントください。丁寧迅速な対応を心がけております。仕事の都合で発送が遅れる場合もありますが、ご容赦いただけると幸いです。配送はなるべくご購入後24時間以内を心がけております。丁寧に梱包して発送させていただきます。ご覧頂きありがとうございます！金子の部屋で限定販売されたPARISTEXAS（パリテキサス）キャップです。刺繍柄:PARIS,TEXAS新品未使用、素材···コットンブラックsizeフリーサイズ:Free(55cm-61cm後ろのアジャスターで調節可能)形···ベースボール付属品なし。付属品:これは実物写真です，よろしくお願い致します多少の値引きは応じます。即購入、無言購入でも歓迎です。質問やご不明な点がありましたら、お気軽にコメントください。丁寧迅速な対応を心がけております。仕事の都合で発送が遅れる場合もありますが、ご容赦いただけると幸いです。配送はなるべくご購入後24時間以内を心がけております。丁寧に梱包して発送させていただきます。
http://narcologia.ru/goods/choice109285.html
http://narcologia.ru/goods/procurement425533.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual854546.html
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【未使用美品】金子の部屋 PARIS TEXAS パリテキサス キャップ
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金子の部屋 PARIS,TEXAS パリテキサス バーガンディ - キャップ
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