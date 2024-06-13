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【希少価値】ポロバイラルフローレン Lサイズ レザー スエード
商品番号 W76596357860
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【希少価値】ポロバイラルフローレン Lサイズ レザー スエード
ブランド名 ポロバイラルフローレン
特別価格 税込 9,441 円
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商品詳細

【POLObyRALPHLAUREN(ポロバイラルフローレン)】レザージャケットレザーブルゾンアウターベージュ90sメンズL希少な90sポロバイラルフローレン、スウェードレザージャケット‼️ヴィンテージの雰囲気抜群な厚みあるレザーが高級感あるアイテム☆渋谷にある有名な古着屋で、YouTuberとしても活躍している店長さんの着用していた物です。◆◆◆商品説明◆◆◆【サイズ】メンズL(usM)【カラー】ベージュ【詳細サイズ（素人採寸です）】肩幅：約65ｃｍ身幅：約67ｃｍ着丈：約64ｃｍ袖丈：約61ｃｍ【ダメージ】多少汚れはありますがヴィンテージ感あり着用には問題なく美品だと思います。襟···スタンドカラー素材···本革フード···フードなしカラー···ブラウン季節感···秋、冬ジップ・ボタン···ボタン留め柄・デザイン···無地
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