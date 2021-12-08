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- 【新品未使用】 wind and sea × GOD SELECTION XXX
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商品詳細
♪ご覧いただき有難う御座います♪お値下げ希望の方は金額提示の上でコメント下さい。(即落札可能な方のみ)※他サイトでも出品してます。完売次第、削除します。※その他商品は→#juIDE99クローゼット即購入OKです。新品未使用、タグ付きです♪あくまでも自宅保管ですので神経質な方はご遠慮下さい♪-商品説明-GODSELECTIONXXX×WINDANDSEAcollaborationbeanieゴッドセレクショントリプルエックス×ウィンダンシーコラボビーニー 超希少なコラボアイテムです♪windandsea×GODSELECTIONXXXニットキャップ カラー WHITEサイズ FREE定価 8,250円※商品のみ○配送簡易包装にて、購入当日か翌日には発送いたします♪即日発送致します！○環境当方はタバコは吸っておらず、ペットも飼っておりませんので安心してお買い求めください。ニットキャップ ニット帽 ゴッドセレクショントリプルエックス ウィンダンシー コラボカラー···ホワイト
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