Espinaセットアップ

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商品詳細
商品購入後試着して、そのまま一度も着ていません。服専用の部屋、湿度がなく、直射日光の当たらない部屋で大切に保管しておりました。状態は新品と変わらないですが、一度試着したため、未使用に近いにしてあります。その他分からない事、お値下げ等のご相談がございましたら、コメントください^_^165cm〜175cm前後だったらちょうどいいと思います！テーラードジャケット Sフレアパンツ MエスピナespinaEspinaアビゼア季節感···春、秋、冬カラー···ブラック
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