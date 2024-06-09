Columbia製/プロケッツ/スニーカー/赤/26cm相当

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商品詳細
Columbia製/コロンビア製PRO-keds/プロケッツキャンバスシューズカラー…レッド/赤サイズ表記…8(26㎝相当)※アウトソールを計測すると約28.5㎝です。VANSのオーセンティックのような形状のキャンバスシューズです。状態は画像の通り、あちこち傷みが見られますが、稀少なColumbia製です。お探しの方、いかがでしょうか？古いもの、vintageにご理解ある方のみ、よろしくお願い致します。#プロケッツ#prokeds#VANS#オーセンティック#バンズ#エラ#デッキシューズ#ロイヤルプラス#コンバース#CONVERSE#ジャックパーセル#オールスター#チャックテイラー#ぽんぽこvintage
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PRO KEDS.MADE IN COLOMBIA.80s90s. ROYAL PLUS .OX.RED/WHITE.US8 ...
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