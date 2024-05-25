ルブタン 小銭入れ 明細書付き

クリスチャンルブタンChristianLouboutinの小銭入れ、ミニ財布、コインケースです！購入時の明細書付きですので本物です。長く使用していましたが、基本キャッシュレスで鞄にしまって持ち運んでいましたので外観は綺麗だと思います！ですが、中身は小銭が入っていましたので使用感がありますが他は綺麗だと思いますm(__)mまた3枚目の写真で赤ラインが欠けている箇所あり。どちらも写真にてご確認くださいm(__)m箱と保存袋は付いていますが、汚れがあるのでおまけ程度とお考えくださいm(__)mサイズ幅11㎝x高さ8㎝xマチ2cmカラー···ブラック



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