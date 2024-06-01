SEV Looper BRACELET

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商品詳細
セブのブレスレットです。数年前に購入しましたが着用の機会が減ってきていたので出品します。日焼けか少し色が薄くなっているように感じます。箱や説明書などはありません。サイズ:21cm(素人採寸)カラー...オレンジ
http://narcologia.ru/goods/calling77450.html
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