SEV Looper BRACELET

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札幌：SEVルーパーブレスレットの人気の秘密！ - SEVスタッフブログ 札幌：SEVルーパーブレスレットの人気の秘密！ - SEVスタッフブログ

セブのブレスレットです。数年前に購入しましたが着用の機会が減ってきていたので出品します。日焼けか少し色が薄くなっているように感じます。箱や説明書などはありません。サイズ:21cm(素人採寸)カラー...オレンジ