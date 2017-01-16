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【未使用】フレッドペリー×アート・カムズ・ファースト　M
商品番号 Y73790648791
商品名

【未使用】フレッドペリー×アート・カムズ・ファースト　M
ブランド名 フレッドペリー
特別価格 税込 23,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

店舗購入正規品です。【FREDPERRY×ARTCOMESFIRST】《フレッドペリー×アートカムズファースト》フレッドペリーとロンドンをベースにするクリエイターユニット、アートカムズファーストのコラボレーションアイテムです。◎デザイン発売されてから瞬く間に完売となってしまったMA-1型のライトブルゾン　商品名はボンバージャケットだったと思います。流通量も少なく希少な限定アイテムです。色味は、表側が上品な濃紺で、インナー側が赤いチェック柄です。アートカムズファーストのSNSでは美しいチェックのインナー側を敢えてリバーシブルにして着るのがcoolだと提案されていました。◎サイズ表記38着丈：約66.5cm身幅：約53.5cm肩幅：約43.5cm袖丈：約64.5cm身長175cm体重70kg普段はLサイズ着用のの自分で丁度いいサイズです。未使用で家で数回着た程度です。喫煙はありません。
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