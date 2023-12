【未使用】フレッドペリー×アート・カムズ・ファースト　M

店舗購入正規品です。【FREDPERRY×ARTCOMESFIRST】《フレッドペリー×アートカムズファースト》フレッドペリーとロンドンをベースにするクリエイターユニット、アートカムズファーストのコラボレーションアイテムです。◎デザイン発売されてから瞬く間に完売となってしまったMA-1型のライトブルゾン 商品名はボンバージャケットだったと思います。流通量も少なく希少な限定アイテムです。色味は、表側が上品な濃紺で、インナー側が赤いチェック柄です。アートカムズファーストのSNSでは美しいチェックのインナー側を敢えてリバーシブルにして着るのがcoolだと提案されていました。◎サイズ表記38着丈:約66.5cm身幅:約53.5cm肩幅:約43.5cm袖丈:約64.5cm身長175cm体重70kg普段はLサイズ着用のの自分で丁度いいサイズです。未使用で家で数回着た程度です。喫煙はありません。



