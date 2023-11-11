Tキラキラ天然ダイヤモンド リング\r\n一粒ダイヤ pt900 指輪 12号 ...



Tキラキラ天然ダイヤモンド リング\r

一粒ダイヤ pt900 指輪 12号 ...



Tキラキラ天然ダイヤモンド リング\r

一粒ダイヤ pt900 指輪 12号 ...



Tキラキラ天然ダイヤモンド リング\r

一粒ダイヤ pt900 指輪 12号 ...



Tキラキラ天然ダイヤモンド リング\r

一粒ダイヤ pt900 指輪 12号 ...



Tキラキラ天然ダイヤモンド リング\r

一粒ダイヤ pt900 指輪 12号 ...



ダイヤモンド リング プラチナ レディース 指輪 ダイヤリング Pt900 スイートテン 1.0ct クリスマス 限定BOX



pt900 pt950【1.0ct】一粒ダイヤモンドリング 指輪『Teeil』 [I1～SI-2 I～J GOOD] 一粒石 一粒ダイヤ エンゲージ 婚約指輪 記念日 贈り物 ブライダルリング 母の日 ギフト プレゼント ソリティア 10周年 シンプル 【送料無料】 LPR-1417A



ダイヤモンド リング プラチナ レディース 指輪 ダイヤリング Pt900 スイートテン 1.0ct クリスマス 限定BOX



Amazon | ダイヤモンド リング PLUSTER プラチナ PT900 (天然ダイヤ0.3 ...



天然ダイヤモンド フラワー 12号 リング キラキラ プラチナ-



Amazon | ダイヤモンド リング PLUSTER プラチナ PT900 (天然ダイヤ0.3カラット) スイートテン 指輪 レディース 10号 プレゼント [ギフトボックスセット] クリスマス プレゼント | リング 通販



JEWELLRY 貴金属・宝石 ダイヤリング 指輪 ダイヤモンド1.03ct ...



PT900 0.72ct 天然アレキサンドライト・ダイヤモンドリング



一粒ダイヤ 指輪 PT900(プラチナ) ダイヤモンド 0.08ct リング シンプル



PT900天然ダイヤモンドエタニティリング 1.00ct 12号 | labiela.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆8月29日147400円出品！即売希望！早ければ早いほど交渉大歓迎＼(^o^)／◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆天然ダイヤモンド0.6ctプラチナリング一粒ダイヤpt900指輪12号●ダイヤ●コメントシンプルで飽きのこない、毎年大人気の1粒ダイヤリングです。テリの良さと非常に鮮やかな輝きを放つリングです。●正規店参考上代22万円程。●状態SS＝未使用A＝保管傷程度（ほぼ未使用）B＝若干の使用感（目立つ傷無し）C＝使用感有（目立つ傷無し）D＝目立つ傷有り自宅保管品ですので几帳面な方や完璧をお求めの方にはあまりオススメ致しません。天然石の為、石に多少な傷がある場合がございますので、ご了承ください。※詳しくは写真をご確認ください。●品質pt900ダイヤ0.626ctカラーFクラリティ I-1カット GOOD※宝石は全て天然のものです。●サイズ※全て\"約\"とさせて頂きます。ダイヤ＝0.53㎝~0.54㎝×0.34㎝重さ=0.8g12号●付属ポーチ●鑑定書、鑑別書、ソーティングの有無有※サイト外で商談中の場合は一時出品停止をさせて頂きますのでご了承ください(＞＜)