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Tキラキラ天然ダイヤモンド リング\r\n一粒ダイヤ pt900 指輪 12号
商品番号 H91515498553
商品名

Tキラキラ天然ダイヤモンド リング\r\n一粒ダイヤ pt900 指輪 12号
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 39,312 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆8月29日147400円出品！即売希望！早ければ早いほど交渉大歓迎＼(^o^)／◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆天然ダイヤモンド0.6ctプラチナリング一粒ダイヤpt900指輪12号●ダイヤ●コメントシンプルで飽きのこない、毎年大人気の1粒ダイヤリングです。テリの良さと非常に鮮やかな輝きを放つリングです。●正規店参考上代22万円程。●状態SS＝未使用A＝保管傷程度（ほぼ未使用）B＝若干の使用感（目立つ傷無し）C＝使用感有（目立つ傷無し）D＝目立つ傷有り自宅保管品ですので几帳面な方や完璧をお求めの方にはあまりオススメ致しません。天然石の為、石に多少な傷がある場合がございますので、ご了承ください。※詳しくは写真をご確認ください。●品質pt900ダイヤ0.626ctカラーFクラリティ　I-1カット　GOOD※宝石は全て天然のものです。●サイズ※全て\"約\"とさせて頂きます。ダイヤ＝0.53㎝~0.54㎝×0.34㎝重さ=0.8g12号●付属ポーチ●鑑定書、鑑別書、ソーティングの有無有※サイト外で商談中の場合は一時出品停止をさせて頂きますのでご了承ください(＞＜)
http://narcologia.ru/goods/reflector870064.html
http://narcologia.ru/goods/flight273628.html
http://narcologia.ru/goods/revamp698522.html
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