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希少！エルメス　カードケース　名刺入れ
商品番号 H44938045909
商品名

希少！エルメス　カードケース　名刺入れ
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 10,780 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材...本革エルメスのカードケースです。シリアル/刻印：○Wカラーは、ダークグレー×ブラック素材/ラインレザー×クロコダイルサイズは、約W10×H6cmです。表面の小さな傷ありますが中はベタつきや剥げもなく綺麗です。できるだけ現物と違わない様に撮影していますが、携帯での撮影のため色味などが違うと感じる場合があるかと思います。ご理解頂いた上でご購入お願いします☆即購入歓迎です(^^)
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