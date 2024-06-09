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ボッテガ　ブレスレット
商品番号 N25136308669
商品名

ボッテガ　ブレスレット
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 1,785 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボッテガヴェネタのブレスレットです。全長23.5cmですが輪っかにすると20cmくらいになります。スレや痛みが結構ありますが丈夫でまだまだ使用可能だと思います。写真で状態を確認の上ご購入よろしくお願いします。カラーはダークブラウンです。防水の上、梱包は簡易包装で行います。丁寧な対応、発送心がけます。よろしくお願いします。
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