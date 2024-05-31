H254/美品 Christian Dior セットアップ ダブルスーツ

この度は#手のひら古着をご覧頂きありがとうございます！【フォローで10%OFF】ご購入前にコメントでぜひお知らせください！【気まぐれセール】不定期に開催しておりますので、ぜひフォローやいいねのほどよろしくお願いします！※不定期セール時にコメントを入れますので通知が届きます。★商品詳細H254/美品ChristianDiorセットアップスーツダブルジャケットテーラードジャケットパンツスラックスチェック総裏2タック裾シングルAB4Mライトグレー★カラー：ライトグレー★表記サイズ：AB4★素材(%)：毛100★生産国：日本(Y-TK-03)★平置き寸法(cm)肩幅(袖山～袖山)：約47身幅(脇下～脇下)：約54着丈(後襟～裾先)：約71.5袖丈(袖山～袖先)：約56W寸(平置きで計測)：約42.5股上(ベルト幅含む)：約30股下(股ぐり～裾先)：約64わたり幅(股付け根)：約32裾幅(裾に沿う形で)：約23.5総丈(ベルト幅含む)：約90裾あまり：約10※多少の誤差はご了承ください。※色味はお使いのPC環境や個人の主観などによって異なって見える場合がございます。★コンディションAネーム刺繍はございません（除去済）。やや厚めの肩パッドがございます。汚れやダメージはありません。擦れや毛玉、毛羽立ちもありません。不具合のない綺麗な商品です。SS:新古、未使用品S:とても良い状態の美品A:多少の使用感がある程度の美品B:傷・汚れ等が少しある程度の商品C:傷・汚れ等が多く見受けられる商品●発送佐川急便・らくらくメルカリ便●匿名配送未定(佐川急便)⇒らくらくメルカリ便ご希望の方はご購入前にコメントをください。●値段交渉割引込みの具体的な金額でお願いします。無理のない範囲でお値下げさせて頂きます！お気軽にご質問やコメントなどよろしくお願いします！



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