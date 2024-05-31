二つ折り財布　スティングレー　ブラック

⭐全商品送料無料！全商品一覧→#☆cocoa☆◆表記サイズ◆FREESIZE◆カラー◆ブラック◆商品説明◆こだわりのタイ産の長財布になります♫シンプルで二つ折りのフォーマルなデザインが良い！！父の日母の日ギフト恋人大親友へギフトにぴったり。コンパクトな手持ちサイズで使い勝手も抜群。※注意事項⭐発送法は匿名配送で変更不可です。⭐郵便局からの発送ですので、土・日・祝日の発送は出来かねます。⭐自宅保管ですので、神経質な方は購入をお控えください。⭐海外製品のため、小さな糸のほつれなどがある場合がございますが、ご了承ください。⭐寸法は平置きで計測致しております。計測の仕方によっては異なる場合がございます。⭐光の加減などにより画像と実物の色に多少の違いがある場合がございます。⭐こちらの発送ミス以外の返品対応は行なっていませんのであらかじめご了承ください。管理番号:THA300710F



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