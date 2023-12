QUIETLIFE クワイエットライフ USA製 ヒッコリー キャップ

【ブランド】QUIETLIFE【モデル】ヒッコリーキャップ【サイズ】フリー【カラー】ヒッコリー【マテリアル】コットン100%【製造国】アメリカ製【状態】新品で購入後試着のみ。【商品説明】アメリカ、カリフォルニア州・ロサンゼルスのハイランドパークを拠点に世界へ発信される「THEQUIETLIFE」(クワイエットライフ)。好感度でおしゃれなレストラン、コーヒーショップ、レコードショップ、セレクトショップなどが集まりロサンゼルスのコアなファッショニスタが集うハイランドパークは、当店でもアメリカ出張の際に度々訪れるお気に入りの場所です。アメリカのストリートカルチャーをバックボーンに持つアーティスト「AndyMueller」(アンディ・ミューラー)が1997年にスタートさせたブランドが「THEQUIETLIFE」です。「GIRL」「Chocolate」「LAKAI」など有名ブランランドのアートデレクタ-、フォトグラファー、デザイナー等をこなし、1993年に自身のデザインスタジオ「OhioGirl」を設立し、「BURTON」「RCARecords」「CapitalRecords」「ThrillJockeyRecords」など多くのクライアントのデザインを手掛けながら「THEQUIETLIFE」の活動を行っています。アメリカンなストリートシーンの空気感や、マルチな才能を持つ彼の世界感を存分に味わうことが出来る「THEQUIETLIFE」は、アメリカ本土のストリートカルチャーをけん引し、世界中のセレクトショップにも注目され、「Supreme」(シュプリーム)のロサンゼルス店でもセレクトされた経歴もあるかなり注目なブランドです。ヴィンテージ品であることをご理解いただき、画像をご確認の上購入をお願い致します。気になる点は必ずご質問ください。畳んで発送しますので、画像にない畳みシワが入る可能性がありますので、ご了承ください。このほかにもたくさんヴィンテージ、古着など出品しておりますので是非ご覧下さい。#vintage#古着#アメリカ古着#古着男子#ヴィンテージ#ビンテージ#supreme素材···コットン



THE QUIET LIFE(クワイエットライフ)の正規取扱店 静岡県御殿場市の ...



THE QUIET LIFE(クワイエットライフ)の正規取扱店 静岡県御殿場市の ...



THE QUIET LIFE / ザ クワイエットライフ コーデュロイ 5パネル ...



THE QUIETLIFE クワイエットライフ キャップ スエードキルティング ...



おトク情報がいっぱい! QUIETLIFE MADE IN USA キャップ ...



THE QUIET LIFEザ クワイエットライフ コーデュロイキャップ新品【フリー】【MHWA72682】



THE QUIET LIFEザ クワイエットライフ コーデュロイキャップ新品 ...



ご予約品 QUIET LIFE USA製 青空ジェットキャップ | zuccaro



THE QUIET LIFEザ クワイエットライフ コーデュロイキャップ新品【フリー】【MHWA72682】



QUIET LIFE(クワイエットライフ)



ネーム付きベルクロワークキャップ | オンラインShop無(帽子の通販)



THE QUIET LIFE(クワイエットライフ)の「THE QUIET LIFE / ザ ...



2023年最新】the quiet lifeの人気アイテム - メルカリ



THE QUIET LIFE(クワイエットライフ) / Liberty Floral 5 Panel Camper ...



MIDDLE OF NOWHERE CREW NECK 2017 HOLIDAY THE QUIET LIFE ザ ...