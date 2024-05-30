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極美品　ポールスミス　マルチストライプ　ドリーミーストライプ　カードケース
商品番号 P36829835678
商品名

極美品　ポールスミス　マルチストライプ　ドリーミーストライプ　カードケース
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 1,574 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PaulSmithポールスミス　極美品マルチストライプ　ドリーミーストライプ　カードケース　名刺入れ　定期入れ　シグネチャーストライプロゴ　DREAMYSTRIPELEATHERCARDHOLDER参考価格　¥19,325カラー黒　ブラックサイズ縦　6.7cm横　10cm誤差はご了承ください仕様カードスロット　2コンパートメント　1素材レザー　100％製産イタリア商品は全て国内のブランドショップ又は大手リサイクルショップで購入した正規品です。こちらの商品の他にも多数出品しておりますので是非ご覧ください♪#スナフキンズ雑貨店
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