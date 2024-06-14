メキシカンジュエリー　バングル ブレスレット

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商品詳細
メキシカンアンティークジュエリー男女兼用アクセサリー材質···シルバーサイズ 内径14cm〜フリーサイズ下北沢の老舗ビンテージショップ「HAIGHT\u0026ASHBURY」で購入したものです。(2023年閉店)バングルタイプなのて男女問わず使いやすいです。写真モデルの手首18cmで使用してました。メキシカンアンティークではなかなか出ないタイプのデザインだと思います。刻印などはありません。#バングル#アンティーク#メキシカンジュエリー#ブレスレットアクセサリー材質···シルバー
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