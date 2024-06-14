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メキシカンジュエリー　バングル ブレスレット
商品番号 G77333120471
商品名

メキシカンジュエリー　バングル ブレスレット
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 3,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メキシカンアンティークジュエリー男女兼用アクセサリー材質···シルバーサイズ　内径14cm〜フリーサイズ下北沢の老舗ビンテージショップ「HAIGHT\u0026ASHBURY」で購入したものです。(2023年閉店)バングルタイプなのて男女問わず使いやすいです。写真モデルの手首18cmで使用してました。メキシカンアンティークではなかなか出ないタイプのデザインだと思います。刻印などはありません。#バングル#アンティーク#メキシカンジュエリー#ブレスレットアクセサリー材質···シルバー
http://narcologia.ru/goods/smear750104.html
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