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FENDI チェーンネックレス 美品
商品番号 K83125773489
商品名

FENDI チェーンネックレス 美品
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 19,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FENDI公式サイトで購入しました。家で2回ほど着けただけなので使用感などもほとんどなく綺麗な状態です。箱など不要でしたら送料分は値下げいたします。スプリングクリップの留め具を備えた、チェーンリンクネックレス。ニッケルフリーのパラジウムで仕上げたメタル製。プレートとFENDIレタリングの装飾。イタリア製材質···シルバーメンズですがレデースとしてもオススメです。
http://narcologia.ru/goods/tenet557763.html
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