Carhartt デトロイト ジャケット

[大変申し訳ございませんが、値下げは致しかねます。]※usedアイテムについて画像に写りきらないシミ、色落ち、ほつれ、リペア等はデザインとして捉えていただくようご理解ください。※イメージしていた物と違った、実寸を記載しているのにも関わらず、サイズが会わなかった等の対応致しかねます。十分にご検討、ご判断いただいてからご購入下さい。○サイズL相当 着丈66cm 身幅68cm 肩幅56cm 袖丈60cm○素材COTTON100%○コンディション・フロント数カ所汚れあり・裾、袖、アームにダメージあり○詳細Carharttused\"detroit\"usedjacketカーハートは、アメリカで古くから愛されているワークブランド。こちらは珍しい褪せたグリーンカラー。頑丈な作りとシンプルなデザインの製品で若者を中心に人気があるデトロイトジャケット。12ozのキャンバス生地を使用し、裏地は保温性の高いブランケットになっています。ハリウッド俳優であるジョニー・デップ氏が着用していたことでも有名です。洗礼されたスッキリしたシルエットに加え、衰えることを知らない普遍的なデザインは、まさに色褪せない逸品と言えます。#ビンテージ#ヴィンテージ#90年代#オールド#old＃モスグリーン#レトロ#usa#アメカジ#アメリカ#us古着#ダック#ワーク#ブルゾン#duckwork#ジョニー・デップ#アクティブ#active#wip#野村訓市#hiphop#rap#tee#stussyカラー...グリーン柄・デザイン...無地ジップ・ボタン...ジップアップフード...フードなし季節感...春,秋,冬AE32素材...コットンカラー...グリーンジップ・ボタン...ジップアップフード...フードなし



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