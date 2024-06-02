上金　金メタル　フェザー

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12年程前にヤフオクにてゴローズにて購入と記載の物を落札しました。金属鑑定等はしていません。ギャランティカード等ないです。トラブルを控えたいのでノーブランドで出品いたします。購入時は5万円以上10万円以下で購入したかと思いますが、かなり前の記憶なので曖昧です。格安で出品させていただきますので、画像を良くご確認、納得の上でのご購入をお願い致します。検索用 ネイティブアメリカン バイカー SILVER 925右向き 左向き オールド フェザー 18k木村拓哉 シルバー ネックレス 金メタルゴローズ タディアンドキング goro’s