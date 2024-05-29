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【激レア】アンティーク シェアースプリット ペンダントトップ ターゴイズ石
商品番号 M34145492275
商品名

【激レア】アンティーク シェアースプリット ペンダントトップ ターゴイズ石
ブランド名 シェアースピリット
特別価格 税込 6,068 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【激レア】アンティークシェアースプリットペンダントトップターコイズ石オニキス★サイズ長さ　3.5cm直径　1.8cm★定価¥60.000円ほど★大切にしておりましたので、大きく目立つ傷や汚れなどありませんが、あくまでもUSED商品、長期自宅保管品になりますので、ご理解いただける方のご購入を宜しくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/enquire21589.html
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