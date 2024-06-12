s62【ノマドイ】ペンシルバニア 長財布 【LEON掲載】NOMADOI 黒 革 ...

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◆【即購入OK】◆管理番号s62◆24時間以内の発送を心がけております。^^★★トレンド★人気アイテム★フェミニン★即戦力★多数出品中★【#md39】←是非ご覧下さい。(´ω`)★◆商品状態は、写真にてご確認下さい。m(__)m◆【商品説明】【新品】【定価/¥26,500taxin】素材：(外側)牛革、(内側)山羊革、リネン生産国：日本幅高さマチ重量19cm9.5cm3cm約250g【その他仕様】（内側）札入3、カード段12、フリーポケット1コイン収納：1層◆保管によるスレ等あります。ご使用に問題ありません。◆カラー/ブラック/黒(環境により映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんが、ご了承下さい。)◆しっかりとリユースをご理解した上でご購入をお願いします。◆古着ヴィンテージ小さいサイズ大きいサイズカバンリュックトートハンドバックショルダーバックレザー長財布コンパクトミニ財布小物クロコダイルクロコアリゲーターカイマンリザードワニビンテージ趣味ニッチコアファンアイテムメタルタタキインデアンジュエリーナバホ太角細角小豆など、幅広く取り扱いしております。◆簡易梱包の発送となります。(＞人＜;)【保管上または梱包でのシワはご容赦下さい。】◆商品確認しておりますが、汚れ等の見落としはご容赦下さい。m(__)m特に状態に敏感な方のご購入をお控え下さい。◆商品のデザイン状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差があります。◆購入先ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋/古物市場