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美品　スーツセレクト　スリーピーススーツ　チェック　ウール　3ピーススーツ
商品番号 C23685675674
商品名

美品　スーツセレクト　スリーピーススーツ　チェック　ウール　3ピーススーツ
ブランド名 スーツセレクト
特別価格 税込 5,658 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【即購入OK/価格交渉OK/フォロー割有☺︎】✿ブランドスーツセレクト✿サイズサイズ4Yジャケット肩幅41身幅46袖丈60総丈46ベスト肩幅33.5身幅43.5着丈55パンツウエスト38総丈91股下71平置き実寸✿状態結婚式などのイベントで数回使用全体的に綺麗ですので、まだまだ気持ちよく沢山着ていただけます✨✿素材表地：毛100%裏地:レーヨン53%ポリエステル47%#りょうメンズ服一覧#スーツセレクト#スリーピース#ウールスーツ##✿配送コンパクトに折り畳んで最安の方法で発送致します。シワなど気になる方は発送方法の変更もご相談にのりますので、お気軽にお問合せください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。カラー···グレー季節感···秋、冬
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