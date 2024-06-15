47/フォーティーセブンの人気あるニューヨークメッツのキャップ

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商品詳細
※即決大歓迎です♫47/フォーティーセブンの人気あるニューヨークメッツのキャップ定番の型 MVPフロントが硬いやや深めのCAP 素材 アクリル85ウール15%色Royalサイズ ワンサイズ 55-61cm素人採寸 ツバの長さ 約7cm男女兼用国内正規品送料無料定価 4180円60サイズのBOXにて発送予定となります。ある程度折りたたんでの発送になりますのでご理解ある方のみご購入下さいませ。素人の自宅保管になります。タバコは吸わないのでタバコの臭いなどは付いておりません。送料無料にさせて頂きました為、かなりお買得かなと思いますので値下げ交渉は出来ません。。。発送は基本宮城県からとなります。#NEWERA#ニューエラ #47#フォーティーセブン新品未使用 47MVPCAPレア 送料無料
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