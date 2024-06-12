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fifth general store ヴィンテージシルバーブレスレット
商品番号 F67569731845
商品名

fifth general store ヴィンテージシルバーブレスレット
ブランド名 ワンエルディーケー
特別価格 税込 11,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品名】fifthgeneralstoreフィフスジェネラルストアヴィンテージシルバーブレスレット【サイズ】約18cm当方手首周り16cmほどです。【状態】シルバー特有の小傷が少し見られます。黒ずみはあまりなく、美品だと思います。【詳細】fifthgeneralstoreが展開する、メキシコのタスコにてヴィンテージの型を使い仕上げたブレスレットです。こちらは比較的初期のモデルで、シェーヌダンクルのようなアンカーが連なったデザインです。サイズ感もちょうど良く、もたつかず着けやすいかと思います。女性の方にもおすすめです。シルバー925製。バーにMEXICO925の刻印があります。
http://narcologia.ru/goods/stealth297776.html
http://narcologia.ru/goods/tenet226963.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming845492.html
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