fifth general store ヴィンテージシルバーブレスレット

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【商品名】fifthgeneralstoreフィフスジェネラルストアヴィンテージシルバーブレスレット【サイズ】約18cm当方手首周り16cmほどです。【状態】シルバー特有の小傷が少し見られます。黒ずみはあまりなく、美品だと思います。【詳細】fifthgeneralstoreが展開する、メキシコのタスコにてヴィンテージの型を使い仕上げたブレスレットです。こちらは比較的初期のモデルで、シェーヌダンクルのようなアンカーが連なったデザインです。サイズ感もちょうど良く、もたつかず着けやすいかと思います。女性の方にもおすすめです。シルバー925製。バーにMEXICO925の刻印があります。