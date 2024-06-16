ナイキ×サカイ　ブレーザーLOW

スニーカー型...ローカット(Low)特徴/機能/素材...レザーナイキとサカイのコラボスニーカーです。グリーンがアクセントになってカッコいいモデルです。サカイ独特の再構築したデザインですが履きやすいです。一見ハデっぽく見えますが違和感なく普段着に取り入れられると思います。購入してからは3度ほど履いて外出しました。ソール裏の汚れ以外は破れや汚れは見当たりません(素人ですので見落としがありましたらご容赦ください)ご検討よろしくお願いいたします。



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