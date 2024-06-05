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レザー　長財布　日本製
商品番号 S18553123415
商品名

レザー　長財布　日本製
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 2,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HANDMADEINJAPANハンドメイド日本製モルガンコンチョ付きレザー長財布状態は写真にてご確認下さいm(__)m発送までの日数を2～3日に設定していますがご希望があれば翌日発送も可能です。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いいたしますm(__)mカラー...ブラウン財布形...長財布
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