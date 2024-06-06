エルメス バングル ミニクルー　LG 入手困難　ゴローズ　クロムハーツ　バーキン

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HERMESエルメスminiclousミニクルーブレスレットサイズ：LG素材：シルバー925原産国：フランス藤原ヒロシ氏愛用入荷も全くありません。しかもサイズLGはさらに困難。シェーヌダンクルブレスレットよりも希少性の高いミニクルーです。2023年8月に大阪のエルメスにて購入しましたが、一度も使用せず保管していました。付属品全てお付けします。購入時に頂いたシルバー磨きもお付けします。年々値段が上がっています。お早めにご検討下さい。エルメスHERMESシェーヌダンクルバーキンケリーピコタン藤原ヒロシ