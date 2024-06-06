Mr.JUNKO セットアップ ウォッシャブルスーツ

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ポリエステル素材で柔らかい質感のスーツです。また、クール素材は使われていませんが裏地なし・透け感ありと主に夏向けのスーツかと思います。◆ジャケット❏お色:ネイビー（細かいストライプ）❏サイズ:ＹＡ５・総丈:cm ・着丈:cm ・肩幅:cm ・袖丈:cm ・身幅:cm❖裏地なし/センターベント/２釦・袖口４釦 抗菌・消臭/防しわ/静電気抑制予備生地・ボタン付き/飾りセッパ ウォッシャブル/ストレッチ※内ポケットは左に１つだけです(ファスナー付き)◆パンツ❏サイズ:Ｗ-７８cm❖ストレッチ/形態記憶ブリーツ ✪ポリエステル１００％#suit#AOKI#洋服の青山カラー...ブルー季節感...春,夏