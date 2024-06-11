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K18 18金 　天然ダイヤモンド　ダイヤ　メンズ　男　リング　指輪　新品
商品番号 I58551828552
商品名

K18 18金 　天然ダイヤモンド　ダイヤ　メンズ　男　リング　指輪　新品
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 43,940 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品　K18(18金)天然ダイヤモンド　大きいリングメンズ　男性リング(18K750GOLD/RealDiamond/Ring/Brand-New）鑑別書付き高透明度のキラキラにこだわった、ダイヤモンドセッティングいたしました。品質、デザイン共に素敵なリングです。■詳細●新品●鑑別書付き●素材：K18刻印あり●サイズ:15号●天然ダイヤモンド：　0.14ct0.16ct　刻印あり●デザイントップ立幅最大約：9mm●高さ約：3mm●デザインノーブランド●鑑別書番号の刻印あり(サイズや重量等の誤差お許しください)送料込み、他付属品なし、メルカリ便【お取引等について】・コメントなしでご購入いただけます。---お値引きされる方は、ご購入お決まりでない方でも、お手数ですが一言ご返信をお願い致します。---・ご購入者様優先、専用品は当日迄。・ゆうゆう、らくらくメルカリ便間を、発送時通知なく変更いたします。ご指定の方は事前にご相談ください。・返品、交換、致しかねます。・画面により、お色目が異なり見える場合がございます。・リング号数は、内側の仕上げ、幅広リング、お指により異なって感じる場合がございます。・細かい点が気になるお方はご購入をお控えください。お読みくださり、ありがとうございます。その他、メンズ用出品ございます#popoメンズジュエリー　一覧↓↓その他、リング一覧ございます↓↓#popoリング一覧(検索用)750K18K18YG　18金　イエローゴールド　プラチナ　ｐｔ900　ジュエリー　宝石　天然石　パワーストーン　リング　ペンダント　ネックレス　ピアス　ピヤス　指輪　イヤリング　イアリング　ギフト　プレゼントＫ18　750金　イエローゴールド　宝石　指輪　リング　ジュエリー　プラチナ　Pt900ダイアモンド
http://narcologia.ru/goods/composite529454.html
http://narcologia.ru/goods/Addict155218.html
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商品詳細│A.I JEWELRIES｜K18・プラチナジュエリーの通信販売
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