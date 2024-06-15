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Paul Smith ポールスミス シルバー ネックレス
商品番号 P46327823788
商品名

Paul Smith ポールスミス シルバー ネックレス
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 2,052 円
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商品詳細

ポールスミスのシルバーネックレスです。私が見た限りでは傷や汚れはありません。このネックレスの箱を探したのですが、見つからなかったのでネックレスのみの発送になります即購入⭕材質...シルバーカラー...シルバー
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