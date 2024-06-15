Paul Smith ポールスミス シルバー ネックレス

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商品詳細
ポールスミスのシルバーネックレスです。私が見た限りでは傷や汚れはありません。このネックレスの箱を探したのですが、見つからなかったのでネックレスのみの発送になります即購入⭕材質...シルバーカラー...シルバー
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