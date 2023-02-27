NIKE(ナイキ) 27センチ　dd1391-102

NIKEスニーカー メインカラー···ブルー27センチ主人が履かなくなったので出品いたしました。写真ご確認ください！汚れがついています。ご理解ある方のみご購入お願い致します。ナイキの箱がありすぎて分かりませんが、ナイキの箱に入れて発送致します。ご覧頂き本当にありがとうございます！！プロフィールを必ず読んで頂いてからご購入頂きます様お願い致します！出品前と発送前にもう一度やボタンのほつれなど傷物がないかの確認を入念に行っておりますのでお好みでの返品はご遠慮させて頂いておりますm(._.)m最後まで読んで頂きありがとうございます(^ω^)



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