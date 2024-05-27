◇ オールハンドクラフト SILVER925製 ロザリオネックレス

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商品詳細
材質···シルバー925装飾…オニキス長さ…チェーン部分67cmトップまでの長さ…11cmトップの長さ…3.5cmオールハンドクラフトのロザリオネックレスです。素材には天然石のオニキスを使用し、石を繋ぐ銀線に至るまで全てのパーツをシルバー925で製作されています。オニキスの暗めの色合いに合わせて、シルバーは全体的にいぶし加工がされています。状態はトップ部分に多少の小傷はあるものの比較的良好だと思います。付属品は特にございませんので予めご了承ください。〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓商品名に「◆」の記載があるもの対象!!フォローで値引対応可能!!【初回購入10%OFF〜3回目以降購入時は最大20%OFF‼︎】条件や詳細はプロフィール欄をご確認ください!!〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓#yoshiアクセ
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