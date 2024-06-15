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PRADA プラダ Re-Nylon バケットハット バケハ
商品番号 F82580236617
商品名

PRADA プラダ Re-Nylon バケットハット バケハ
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 18,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PRADARe-Nylonバケットハットアイコニックなエナメルメタルのトライアングルロゴをあしらったバケットハット。海から回収されたプラスチック、漁網、繊維を再利用、浄化して作られた再生ナイロン糸のRe-Nylonを使用。商品品番:2HC137_2DMI_F0002サイズ:XXL(頭周り61cm)2022年12月プラダ西武渋谷店にて購入購入後自宅保管、使用することがなかったため出品ショッパー、レシート、タグ付属　即購入可pradaプラダハットバケハ帽子ナイロン
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