PRADA プラダ Re-Nylon バケットハット バケハ

PRADARe-Nylonバケットハットアイコニックなエナメルメタルのトライアングルロゴをあしらったバケットハット。海から回収されたプラスチック、漁網、繊維を再利用、浄化して作られた再生ナイロン糸のRe-Nylonを使用。商品品番:2HC137_2DMI_F0002サイズ:XXL(頭周り61cm)2022年12月プラダ西武渋谷店にて購入購入後自宅保管、使用することがなかったため出品ショッパー、レシート、タグ付属 即購入可pradaプラダハットバケハ帽子ナイロン



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