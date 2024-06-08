新品　NANGAナンガ　x 47 オーロラキャップ　アイボリー

生地 ：オーロラテックスサイズ ：フリーサイズ(55-61cm)（ご注意）同じサイズ表記でも生地素材(硬い柔らかい、薄い厚いなど）の要因で被った感覚は多少異なりますので予めご了承下さいカラー： IVORYアイボリー機能説明サイズ調節付きモデルクリーンナップMF（通常のキャップより深めな作りになっております）AURORADOWNJACKETのファブリックで使用している防水透湿性素材”AURORA-TEX”を使用した’47定番のクリーンナップMFモデルをベースとした深めのキャップ。シンプルな６パネルで構成されたクラシカルなデザイン。アイレットもパネルごとに付属しているので通気性も向上しています。クラウンを深めにすることで程よいフィット感とかぶり心地がよく、メンズ・レディースの方でもかぶりやすくなっています。後ろのアジャスターでサイズ調整も可能なので親子兼用でもいいかと思います。裏のスベリ（汗止め）とパイピングにはFORTYSEVENのロゴデザインがアクセントに。防水透湿性素材を使用しているので、アウトドアライフではもちろんのこと軽いアクティビティーでも使いやすく、トーンカラーも落ち着いたカラーでタウンユースとしても使えるキャップです。



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