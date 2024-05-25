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LARRY SMITH ラリースミス　スワスティカ　ピンキーリング
商品番号 F75360218207
商品名

LARRY SMITH ラリースミス　スワスティカ　ピンキーリング
ブランド名 ラリースミス
特別価格 税込 7,056 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラリースミスのスワスティカリングです。サイズは直径2センチ、内径1.8センチ程です。※画像をご参照ください。ピンキーリングにお勧めです。宜しくお願い致します。材質···シルバー
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