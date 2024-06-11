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vans アナハイムファクトリー 44 DX オーセンティック
商品番号 W16216867928
商品名

vans アナハイムファクトリー 44 DX オーセンティック
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 2,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メインカラー···ブラックスニーカー型···ローカット(Low)アナハイムのオーセンティックです。色は人気のブラック、サイズも常に売り切れの25.5センチ。着用感ありますが、穴などはなくまだまだ履けます。着用に伴う多少の汚れ、日焼けなどあります。写真にてご確認いただき、納得の上ご購入ください。神経質な方は新品をお求めください。また返品は承っておりませんので、ご了承ください。
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