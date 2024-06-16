red wing レッドウイング　ロングウォレット　長財布

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商品詳細
レッドウイング ロングウォレットカラー···ブラウン素材···本革仕様札入れ×2小銭入れ×1カード入れ×6サイズ横 約10cm縦 約19cmマチ 約2cm全体的に使用感はありますが、定期的に手入れはしてたので、使用に問題は無いかと思います。ウォレットコードは未使用です。
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