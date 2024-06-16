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red wing レッドウイング　ロングウォレット　長財布
商品番号 L71524503317
商品名

red wing レッドウイング　ロングウォレット　長財布
ブランド名 レッドウィング
特別価格 税込 2,886 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レッドウイング　ロングウォレットカラー···ブラウン素材···本革仕様札入れ×2小銭入れ×1カード入れ×6サイズ横　　　約10cm縦　　　約19cmマチ　　約2cm全体的に使用感はありますが、定期的に手入れはしてたので、使用に問題は無いかと思います。ウォレットコードは未使用です。
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