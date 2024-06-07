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Maison Margiela メゾンマルジェラ カードホルダー コインケース
商品番号 W79262944778
商品名

Maison Margiela メゾンマルジェラ カードホルダー コインケース
ブランド名 メゾンマルジェラ
特別価格 税込 5,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品詳細■商品名メゾンマルジェラMaisonMargiela財布カードホルダーコインケースZIPCREDITCARDHOLDメンズレディース牛革BLACKS56UI0143-P2921メゾンマルジェラMaisonMargiela使用期間　新品購入後2ヶ月間付属品は写真に写っているモノ全てとなります。■サイズ(単位：cm)幅-約13×高さ-約7×マチ-約1※平置き採寸値(多少の誤差はご了承ください)■重量約40g購入先はEND.になります。■仕様・カードスリット×4・ファスナーポケット・純正の箱付属カラー···ブラック#マルジェラ#カードケース#Margiela#メンズ#財布
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