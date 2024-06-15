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- 雰囲気抜群!! USA製 Carhartt デトロイトジャケット レザーパッチ
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商品詳細
※匿名取引、送料無料です。※早い者勝ちです。購入前のコメントは不要です。※値引き、取り置き、専用出品は出来ませんのでご了承下さい。※都合により、値上げする場合がありますのでご了承下さい。◆商品説明◆Carharttデトロイトジャケットです。レザーパッチ仕様で色はチョコレートブラウンです。フェード感が雰囲気抜群です。カーハートが誇る定番アウターで、シンプルなデザインながらも機能性の高さが伺えます。デトロイトジャケットは、ジョニー・デップ氏やカニエ・ウェスト氏、野村訓市氏が愛用していることでも有名です。◆詳細◆・レザーパッチ仕様・USA製・チョコレートブラウンカラー◆品名◆CarharttDetroitJacketMadeInUSAChocolateBrownLeatherPatchVintageJohnnyDeppKanyeWestYe(カーハートデトロイトジャケットブランケットUSA製アメリカ製米国製ヴィンテージビンテージ革ロゴレザーパッチチョコレートブラウン茶J97CHT)◆品番◆J97CHT◆カラー◆ChocolateBrownチョコレートブラウン◆サイズ表記◆XLサイズ(実寸：着丈約69cm身幅約67cm肩幅約55.5cm袖丈約67cm※ご参考程度にお考え下さい。)◆状態◆中古品です。使用感、色褪せ、袖ダメージ細かな汚れ等ありますが、その分雰囲気は抜群だと思います。見落とし等ある場合がございますのでご理解の程、宜しくお願いいたします。◆配送◆送料無料、匿名配送で小さく折りたたんで発送いたします。迅速な対応を心掛けますので宜しくお願い致します。新規の方も大歓迎です。購入日を含む3日以内にご入金がなければ削除致しますのでご了承ください。何かありましたらお気軽にお問い合わせください。
http://narcologia.ru/goods/perpetual470646.html
http://narcologia.ru/goods/recycling201214.html
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