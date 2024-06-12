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【Dior】ネックレス チェーン リンク シルバー ロゴ ラインストーン
商品番号 X74028854303
商品名

【Dior】ネックレス チェーン リンク シルバー ロゴ ラインストーン
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 22,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆ご覧いただきありがとうございます☆▷▷▷#フォロー割・#まとめ買い割ございます。［ブランド名］ChristianDior［状態］BCランクSランク（新品同様）・・・タグ付きの未使用、または新品同様のアイテムAランク（使用感なし）・・・数回使用した程度で使用感が感じられないアイテムBランク（目立つ使用感なし）・・・使用感が少ない、または気にならないアイテムCランク（やや使用感あり）・・・使用感があり、やや気になる傷や汚れがあるアイテムDランク（傷・汚れあり）・・・傷や汚れがあるが使用には問題ないアイテム［説明］正規店にて購入後7〜10回ほど着用しました。その後は自宅保管をしておりました。年数や使用に伴う劣化はあると思います。ですが着用していて気になるような傷や汚れ、客観的に見ても綺麗な状態に見えます。購入時期は半年前ほどです。［注意点］あくまでもused品になりますのでご理解お願いいたします。・直営店もしくはAACD加入店の元から購入しております。・ブランド指定しているものは全て正規品となりますのでご安心ください。・その他も出品しておりますので是非ご覧くださいm(__)m#ディオール#イタリック#italic
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit511086.html
http://narcologia.ru/goods/approximate959920.html
http://narcologia.ru/goods/navigate312130.html
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