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クロムハーツ　ネックレス　フレームドオープン　チャーム　ネックレストップ
商品番号 I81632838613
商品名

クロムハーツ　ネックレス　フレームドオープン　チャーム　ネックレストップ
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 12,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···シルバー　メンズ横1.6cm縦2.7貰い物ですがネックレスつけなくなったので出品します全然使用してないので綺麗です　※画像見て判断お願いします3Nでお願いしますパケ袋に入れての発送になりますよろしくお願いします値下げしたので考えてません
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http://narcologia.ru/goods/Taipei450071.html
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