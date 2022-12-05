【美品】HERMES エルメス　セリエ　キャスケット　58

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エルメスHERMES国内正規品 関西直営店で購入2021SSセリエ キャスケット ハット 帽子ユニセックスサイズ 58色→黒付属品→箱、袋、タグ1度着用後、自宅保管。（額に当たる部分は保護テープを装着し着用）内外ともに目立った汚れや傷はございませんが、少し引っ掻き傷のようなものが購入時からございました。当時は入手困難だったので店頭に並んでるものがラストだったので購入しました。気になる程ではございません。キャスケットは毎シーズン入手困難になるアイテム。こちらのデザインはシンプルかつ、黒色のため年中お使いいただけます。定価は9万円程でしたがデザインを気に入っており、出品を迷っているので、あまりディスカウントはしません。※素人保管になりますので気になる方はご購入をお控えください。#エルメス#HERMES#エルメスキャスケット