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♡美品♡ ヴィトン アノクレ キーリング キーホルダー
商品番号 R96545998332
商品名

♡美品♡ ヴィトン アノクレ キーリング キーホルダー
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 8,366 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトンのアノクレキーリングキーホルダーになります♡バックやポーチに付けても可愛いお品です♡お家の鍵やお車のキーを付けて頂いても便利なお品です♪両方ともにキーを付けられるタイプなので使いやすいです♡美品ルイヴィトン正規店購入付属品　箱　布袋サイズ縦約8センチ横約2.5センチよろしくお願いいたします♡ルイヴィトンヴィトンキーホルダーキーリングバックポーチ
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