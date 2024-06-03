♡美品♡ ヴィトン アノクレ キーリング キーホルダー

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商品詳細
ルイヴィトンのアノクレキーリングキーホルダーになります♡バックやポーチに付けても可愛いお品です♡お家の鍵やお車のキーを付けて頂いても便利なお品です♪両方ともにキーを付けられるタイプなので使いやすいです♡美品ルイヴィトン正規店購入付属品 箱 布袋サイズ縦約8センチ横約2.5センチよろしくお願いいたします♡ルイヴィトンヴィトンキーホルダーキーリングバックポーチ
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