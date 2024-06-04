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- 【美品】メンズ・クラシック・レトロX・ジャケットS
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商品詳細
正規店購入後2〜3回着用目立った汚れや傷などなく、美品です。風が強く肌寒い天候に最適な、防風性を備えた温かいジャケット。ポリエステル100％（リサイクル・ポリエステル50〜85％）のボンデッド・６ミリ厚パイル・フリース素材を使用し、フェアトレード・サーティファイドの工場で製造身幅53後着丈65裄丈86重さ774gカラー：ナチュラル
http://narcologia.ru/goods/Stanford631373.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement545199.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant423782.html
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