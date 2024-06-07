GSTV 純プラチナ マルチチェーンネックレス 3本セット 全長 約50cm

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GSTV純プラチナマルチチェーンネックレス3本セット全長約50cm幅1.0-1.1m総重量約3.7g純pt刻印有ります画像一枚目は長さの違う形が似ているネックレスになります、参考程度でお考え下さい。箱の中に購入の内容の紙をセロハンテープで貼っています。気になさらない方落札お願いします。GSTVで購入後保管していました。未開封全長約50センチの純プラチナネックレスですデザインが全て違うセットになります材質...プラチナカラー...シルバー装飾...装飾なし(チェーンネックレス)□発送方法送料無料＊発送方法により時間帯指定が出来る場合があります。商品同梱が可能な場合もありますので入札前に、ご相談下さい◎おまとめ割やフォロー割など各種割引きを用意しています！プロフィールをチェック(^O^)↓↓GSTVの宝石多数出品していますのでご覧ください。↓↓#りさくる＊ご購入をお待ちしております＊■注意事項新品／中古商品の状態など程度の説明は出品者の感覚に基づいた説明です。見る人によっては異なった見解になることもあると思いますので、入札の参考程度にお考え頂きたいと思います。また状態、程度についてのクレームはお受けできません。全て画像判断でお願い致します商品/付属品は基本的に写真のものが全てです。ご不明な点はご連絡ください。寸法の記載がある場合、素人寸法になりますので約とお考え下さい。FrancfrancZARAアパレルブランドレディースメンズアクセサリー宝石ジュエリーK18K18YGイエローゴールドゴールド18金