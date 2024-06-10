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愛玩動物看護師の教科書 第1巻

看護の教科書です。一冊から売ります。一冊…800円。＊まとめ買いの方は発送までに3.4日かかります。1.看護学概論2.基礎看護技術Ⅰ3.基礎看護技術Ⅱ4.臨床看護総論5.母性看護学概論6.小児看護学概論・小児臨床看護総論7.老年看護学8.呼吸器9.循環器10.血液・造血器11.消化器12.内分泌・代謝13.脳・神経14.腎・泌尿器15.女性生殖器16.運動器17.アレルギー・膠原病・感染症18.皮膚19.眼20.耳鼻咽喉21.歯・口腔22.臨床検査23.臨床外科看護総論24.臨床外科看護各論25.物理学26.病理学27.薬理学28.微生物学29.解剖生理学30.地域・在宅看護の基礎31.地域・在宅看護の実践（写真に掲載なし）32.マタニティサイクルにおける母子の健康と看護33.精神看護学概論/精神看護34.精神障害を持つ人の看護35.看護研究36.治療法概説37.看護過程に沿った対象看護38.母性看護技術39.重症心身障害療育マニュアル40.周術期看護41.ゴードンの機能的パターンの基づく看護過程と看護診断42.母性看護技術A43.成人看護学概論44.看護形態機能学45.看護学生のための心理学46.フィジカルアセスメントワークブック47.フィジカルアセスメントガイドブック48.高齢者ケアA49.緩和・ターミナルケア看護論50.看護の基本的質務51.NANDA-Ⅰ看護診断52.臨床看護英語53.小児看護技術54.看護覚え書き55.看護の基本となるもの56.根拠と事故防止からみた基礎・臨床看護技術57.看護過程の展開58.老年看護過程59.看護学生してはいけないファイル臨地実習禁忌集60.医療安全61.臨床生化学62.臨床栄養学63.目で見る体のメカニズム#看護#看護師＊未使用のものもありますが、書き込み、マーカー等を引いたものもございます。お気軽にコメントください。