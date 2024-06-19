ビートマニア　プレステ版１０枚セット　※ 10月は値下げして¥18,000

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商品詳細
当時、ゲーセンではやり、購入し数回プレイしコレクションとして、保管していましたので、ケース、ＣＤともに綺麗な状態です。以下、１０点セットになります。１ ビートマニア２ ビートマニア APPEND3rdMIX３ ビートマニア APPENDGOTTAMIX４ ビートマニア APPEND4thMIX５ ビートマニア APPEND5thMIX６ ビートマニア featuringDREAMSCOMETRUE７ ビートマニア APPENDGOTTAMIX2８ ビートマニア APPENDClubMIX９ ビートマニア ザサウンドオブトーキョー１０ ビートマニア シックスミックス+コリアミックス１０月いっぱい値下げして、¥18,000。その後、¥25,000にもどします。
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