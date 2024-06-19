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ビートマニア　プレステ版１０枚セット　※ 10月は値下げして¥18,000
商品番号 R35535066329
商品名

ビートマニア　プレステ版１０枚セット　※ 10月は値下げして¥18,000
ブランド名 コナミ
特別価格 税込 8,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

当時、ゲーセンではやり、購入し数回プレイしコレクションとして、保管していましたので、ケース、ＣＤともに綺麗な状態です。以下、１０点セットになります。１　ビートマニア２　ビートマニア　APPEND3rdMIX３　ビートマニア　APPENDGOTTAMIX４　ビートマニア　APPEND4thMIX５　ビートマニア　APPEND5thMIX６　ビートマニア　featuringDREAMSCOMETRUE７　ビートマニア　APPENDGOTTAMIX2８　ビートマニア　APPENDClubMIX９　ビートマニア　ザサウンドオブトーキョー１０　ビートマニア　シックスミックス+コリアミックス１０月いっぱい値下げして、¥18,000。その後、¥25,000にもどします。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis919944.html
http://narcologia.ru/goods/peroration703015.html
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