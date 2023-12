Peter Zumthor Dear to Me

PeterZumthorDeartoMe:PeterZumthorinConversation出版社:ScheideggerandSpiess刊行年:2022年フォーマット:softcoverページ数:444pagesサイズ:h210×w150mm備考:状態:2017年夏にピーター・ズントー設計のクンストハウス・ブレゲンツで開催された開館20周年記念展覧会「DeartoMe」の記録集。ズントーがキュレーターを務め、空間構成、イベントが行われた。本書では17人のアーティスト、デザイナーとズントーとの対話の記録、展覧会の説明テキストと画像が18の冊子に収録され箱に入っている。



