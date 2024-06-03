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【最終値下げ】blackpink ジェニ　ソウルコントレカ
商品番号 S59096291363
商品名

【最終値下げ】blackpink ジェニ　ソウルコントレカ
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

blackpinkジェニJENNIEソウルコントレカ即購入可能⭕️開封後はスリーブに入れ暗所で保管していました。初期傷等はご理解の程よろしくお願いいたします。スリーブに入れ折れ曲がり・防水対策をしての発送になります。硬質ケース＋100円匿名発送+100円素人管理の為気になる方はお控えくださいコンビニ支払いは期限以内にお支払いいただけないことが多くトラブルとなりますので購入日の翌日までにお支払い可能な方のみでお願い致します。値下げを希望される方はご希望額をご明記の上ご連絡ください♪※発送後のトラブルについては、一切責任を負いませんのでご注意くださいBLACKPINKジス　ジェニ　ロゼ　リサトレカ　ポストカード　ランダム　jisoojennierosélisa
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